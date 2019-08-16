https://static.news.ru/photo/03c45dec-c015-11e9-84e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Чайки уже давно селятся возле свалки около озера Глушица, которое находится вблизи аэропорта, сообщил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

По его словам, любовь пернатых к этим местам связана с большим количеством водоёмов рядом со взлётно-посадочными полосами воздушной гавани.

Исторически в этом месте, в пойме реки, на этих озёрах, с этой стороны взлётно-посадочной полосы, где находятся эти водные объекты, и с другой стороны также находится Генеральское озеро, Москва-река. Это исторически места гнездования чаек, в основном. Они в большим количестве там находятся, размножаются, — рассказал он.

Прохоров отметил, что полтора года назад данные участки передали от собственника в администрацию. За это время удалось частично очистить площадку от строительных отходов, которые не могли оказать негативного влияния на орнитологическую обстановку.

Глава городского округа добавил, что недавно прокуратура проверила эти участки, а администрация делает всё возможное для наведения порядка, однако там находится очень большой объём мусора, передаёт РИА Новости .

Рядом News.ru писал, что представители Лётно-исследовательского института имени Громова несколько раз обращались в прокуратуру в связи со свалкой рядом с аэропортом Жуковский. Последнее обращение, по словам одного из руководителей аэропорта Евгения Солодилина, было отправлено в ведомство в июле 2019 года.