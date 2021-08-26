После масштабных лесных пожаров в Якутии откроют охотничий сезон

Глава Республики Саха Айсен Николаев разрешил начать охотничий сезон с 3 сентября, несмотря на то что в регионе недавно были масштабные лесные пожары. Об этом сообщила Readovka.

Заявки на разрешение охотиться в якутских лесах две недели назад подали 22 тыс. человек, тогда рассмотрение отложили до снятия режима ЧС в регионе.

Оценка ущерба всё ещё не проведена : сколько животных и птиц погибло, неизвестно.

В Рослесхозе заявили 19 августа, что надеются потушить основные якутские пожары за две недели.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов России. Там с 1 июля введён запрет на посещение лесов и объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за того, что огонь часто переходит с лесов на жилые зоны и объекты экономики. Сообщалось, что огонь подобрался к самой границе города Якутска.

Президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в стране назвал масштаб и характер природных бедствий в некоторых регионах РФ беспрецедентным. Он отметил, что происходящее в очередной раз напоминает руководителям о том, что «важно глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой».