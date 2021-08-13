Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным

Президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в стране высказался по поводу природных бедствий. Российский лидер назвал их масштаб и характер в некоторых регионах РФ беспрецедентным.

Конечно, мы видим и понимаем, я ещё раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер, — сказал президент.

Путин обратил внимание: к примеру, на юге страны могут выпасть сейчас месячные нормы осадков буквально за несколько часов. А в Сибири, наоборот, происходят лесные пожары в условиях засухи. Из-за порывов ветра огонь стремительно распространялся, добавил Путин.

Глава государства отметил, что происходящее в очередь раз напоминает руководителям о том, что «важно глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой».

Помимо этого, президент отдельно остановился на ситуации с пожарами в Якутии. Путин сообщил, что угрозы жилым объектам, даже там, где бушуют пожары, нет. Несмотря на это он поручил держать ситуацию под постоянным контролем. Кроме того, российский лидер поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах.