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В Рослесхозе надеются потушить основные якутские пожары за две недели

14:30, 19 августа 2021
В Рослесхозе надеются потушить основные якутские пожары за две недели Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Основные возгорания якутских лесов собираются ликвидировать за одну-две недели. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на слова главы Рослесхоза Ивана Советникова.

По Якутии: дела обстоят сложно, но у нас сегодня первый день, когда нет прироста площадей, когда пожары не распространяются. Это первый такой день с мая месяца. Мы надеемся, что в течение ближайших недели-двух мы не только задавим ситуацию, но и ликвидируем основные пожары, — заявил Советников.

Он также сообщил, что Якутии предвещают осадки.

Когда в горящую Якутию придёт циклон, спрогнозировали синоптики.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов РФ. Там с 1 июля введён запрет на посещение лесов и объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за того, что огонь часто переходит с лесов на жилые зоны и объекты экономики. Сообщалось, что огонь подобрался к самой границе города Якутска.

Ранее вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал ситуацию напряжённой, но заявил, что СМИ любят драматизировать происходящее. Он заявил, что в лесах в основном сгорела трава.

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