В Ягодном союзе удивились наличию антибиотиков в российской клубнике Председатель Ягодного союза России Пленкин назвал антибиотики бесполезными для клубники

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Антибиотики бесполезны для ягод — это не животные и не птицы, у них другие болезни, рассказал председатель совета Ягодного союза России Вячеслав Пленкин в интервью НСН, комментируя информацию о выявлении Россельхознадзором 20-кратного превышения содержания тетрациклина в отечественной клубнике. Специалист высказал удивление этой информацией, а также подчеркнул, что антибиотики не применяются при хранении и транспортировке ягод, так как не оказывают никакого эффекта.

В первый раз слышу, что в ягоде встречаются антибиотики. Для чего? Понятно, животные или птицы, но у ягод другие проблемы, антибиотики им не нужны. Для сохранности продукции они тоже не применяются. В тех препаратах, которые используются для защиты от болезней вредителей, этих компонентов нет, — пояснил Пленкин.

Он пообещал направить в Россельхознадзор запрос с целью выяснить, в какой именно партии клубники были обнаружены антибиотики.

Ранее замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин на одном из профильных совещаний сообщил об обнаружении в российской клубнике 20-кратного превышения содержания антибиотика тетрациклина. Речь идет о ягоде, выращенной в теплицах. Также он рассказал о выявлении токсичных веществ в импортных ягодах.