Клубничное варенье с целыми, неразваренными ягодами: рецепт на 1 кг

Клубничное варенье с целыми ягодами — это настоящее летнее чудо, где каждая ягода остается упругой, пропитываясь сладким сиропом с тонким балансом кислинки и насыщенным фруктовым ароматом.

По этому рецепту ягоды в варенье не развариваются. Вкус получается ярким, с естественной сладостью клубники и легкой карамельной ноткой от сиропа.

Для приготовления возьмите 1 кг плотной клубники (лучше слегка недозрелой), промойте и обсушите, оставив хвостики. Сварите сироп из 800 г сахара и 200 мл воды, аккуратно опустите ягоды в кипящий сироп, снимите пену и сразу выключите огонь. Оставьте на 8–10 часов (можно на ночь). Повторите процесс 2-3 раза: доведите до кипения, варите 5 минут и остужайте. В последний раз добавьте сок половинки лимона, разложите по стерильным банкам и закатайте.

Такое варенье порадует не только вкусом, но и красивым видом — ягоды останутся целыми, как будто только что с грядки!

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