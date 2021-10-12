В X5 прокомментировали объявление о входе в «Пятёрочку» по QR-коду

Во все магазины «Пятёрочка» сохраняется свободный вход, сообщили NEWS.ru в пресс-службе X5 Retail Group (материнская компания для сети). Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в магазинах появились объявления о входе в помещение только с сертификатом о вакцинации, перенесённом заболевании или со свежим результатом ПЦР-теста.

Во все «Пятёрочки» вход свободный. Ограничения, введённые распоряжением главы республики, касаются только торговых центров, — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась фотография объявление о входе в «Пятёрочку» только с QR-кодом. В тексте содержалась ссылка на указ главы Башкортостана. Однако в Минпромторге республики заявили изданию Mkset, что это ошибочное объявление.

Мы связались с представителями торговой сети «Пятёрочка». Объявление было вывешено ошибочно. Сегодня все объявления, по их информации, с входных групп должны быть убраны, — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что невакцинированных жителей Башкирии старше 65 лет с 13 октября отправят на обязательную самоизоляцию. В настоящее время в регионе действуют ограничения для доступа в общественные места. В частности, для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров и библиотек необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесённом за последние шесть месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.