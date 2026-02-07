Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 05:46

В выходные всегда готовлю этот салат для праздничного настроения: «Невеста» из 4 ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В выходные всегда готовлю салат «Невеста» для праздничного настроения. Понадобятся всего 4 ингредиента, не считая майонеза.

Вкус салата — это классическая и любимая многими комбинация: нежный слой картофеля, ароматная и сочная копченая курица, насыщенный желтково-майонезный крем и пикантная солоноватость сыра.

Для приготовления понадобится: 3–4 средние картофелины, 300 г копченой куриной грудки, 4 яйца, 150 г твердого сыра, майонез, соль, черный перец по вкусу. Картофель натрите на крупной терке. Куриную грудку нарежьте очень мелкими кубиками. Яйца отварите вкрутую и отделите белки от желтков. Желтки разомните вилкой, белки натрите на мелкой терке. Сыр натрите на мелкой или средней терке. Уложите ингредиенты слоями в следующем порядке, каждый слой слегка утрамбовывая и промазывая тонкой сеточкой майонеза: 1) картофель (посолите его слегка); 2) копченая курица; 3) тертый сыр; 4) тертые желтки. Верхний, финальный слой — тертые яичные белки, которыми нужно полностью покрыть салат, не используя майонез. Дайте салату настояться 3–4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить белковый салат из 4 ингредиентов: для тех, кто считает калории.

Проверено редакцией
Читайте также
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Общество
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Фета и свекла: салат для плоского живота — быстро и вкусно
Семья и жизнь
Фета и свекла: салат для плоского живота — быстро и вкусно
Миндаль, безе и щепотка ванили — пеку, пеку и не могу остановиться. Торт «Аристократ»: простой в сборке и очень вкусный
Общество
Миндаль, безе и щепотка ванили — пеку, пеку и не могу остановиться. Торт «Аристократ»: простой в сборке и очень вкусный
Тыква, мед и творог — даже печь не нужно. Обалденный десерт к чаю и ни грамма сахара
Общество
Тыква, мед и творог — даже печь не нужно. Обалденный десерт к чаю и ни грамма сахара
Забудьте о простом сыре! Взбиваю творожный сыр с оливками, каперсами и чили. Вкус — как на Санторини. Идеальная закуска
Общество
Забудьте о простом сыре! Взбиваю творожный сыр с оливками, каперсами и чили. Вкус — как на Санторини. Идеальная закуска
салаты
рецепты
закуски
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
В выходные всегда готовлю этот салат для праздничного настроения: «Невеста» из 4 ингредиентов В выходные всегда готовлю салат «Невеста» для праздничного настроения. Понадобятся всего 4 ингредиента, не считая майонеза.
3-4 средние картофелины
300 г копченой куриной грудки
4 яйца
150 г твердого сыра
майонез
соль, черный перец по вкусу
>
Картофель натрите на крупной терке. Куриную грудку нарежьте очень мелкими кубиками.
Яйца отварите вкрутую и отделите белки от желтков. Желтки разомните вилкой, белки натрите на мелкой терке.
Сыр натрите на мелкой или средней терке.
Уложите ингредиенты слоями в следующем порядке, каждый слой слегка утрамбовывая и промазывая тонкой сеточкой майонеза: 1 — картофель (посолите его слегка), 2 — копченая курица, 3 — тертый сыр, 4 — тертые желтки.
Верхний, финальный слой — тертые яичные белки, которыми нужно полностью покрыть салат, не используя майонез.
Дайте салату настояться 3-4 часа.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Охотники за головами» сбросили СВУ на людей, получавших воду в церкви
Юрист объяснил, когда банки могут отказать в возврате вклада
Для всех пользователей Telegram одна «элитная» функция стала бесплатной
В Роскачестве предупредили о рисках утери электронной подписи
Морозы до −44, редкие оттепели: какой будет погода в России 9–15 февраля
«Срывать решения»: провокации Украины на переговорах озлобили США
Сотрудника московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма
«Будут готовы уступить»: на Западе рассказали о безысходности Украины
Долги, критика СВО, бизнес в РФ, США: где сейчас лидер Little Big Прусикин
Российский флаг на открытии Олимпиады-2026 попал на фото
Российские силы продвинулись у трех поселений в ДНР
Вице-премьер Италии осудил зрителей, освиставших делегацию Израиля на ОИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 февраля
Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области после атаки ВСУ
Мошенники научились имитировать номера банков
Мягкие морозы ожидают жителей одного из российских городов
Давит неугодных, затыкает СМИ: за что Санду давать Нобелевскую премию мира
Землетрясение зарегистрировано на территории Украины
Президент Италии удивил собравшихся на церемонии открытия Олимпиады
Массированная атака на Украину ночью 7 февраля: какие цели, что известно
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.