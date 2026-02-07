В выходные всегда готовлю этот салат для праздничного настроения: «Невеста» из 4 ингредиентов

В выходные всегда готовлю салат «Невеста» для праздничного настроения. Понадобятся всего 4 ингредиента, не считая майонеза.

Вкус салата — это классическая и любимая многими комбинация: нежный слой картофеля, ароматная и сочная копченая курица, насыщенный желтково-майонезный крем и пикантная солоноватость сыра.

Для приготовления понадобится: 3–4 средние картофелины, 300 г копченой куриной грудки, 4 яйца, 150 г твердого сыра, майонез, соль, черный перец по вкусу. Картофель натрите на крупной терке. Куриную грудку нарежьте очень мелкими кубиками. Яйца отварите вкрутую и отделите белки от желтков. Желтки разомните вилкой, белки натрите на мелкой терке. Сыр натрите на мелкой или средней терке. Уложите ингредиенты слоями в следующем порядке, каждый слой слегка утрамбовывая и промазывая тонкой сеточкой майонеза: 1) картофель (посолите его слегка); 2) копченая курица; 3) тертый сыр; 4) тертые желтки. Верхний, финальный слой — тертые яичные белки, которыми нужно полностью покрыть салат, не используя майонез. Дайте салату настояться 3–4 часа.

