«В воздухе творится вакханалия»: историк призвал ограничить полеты БПЛА Историк Кнутов потребовал закрыть воздушное пространство для БПЛА на время СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На время проведения спецоперации следует закрыть воздушное пространство для гражданских беспилотников, кроме специально отведенных мест, заявил NEWS.ru военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Это позволит системам безопасности более оперативно реагировать на сигналы из воздуха, утверждает эксперт.

В воздухе творится самая настоящая вакханалия. И чтобы ее не было, необходимо где-то за территорией города на каких-то квадратах соревноваться или тренироваться с дронами и так далее. Все остальное воздушное пространство должно быть для беспилотников закрыто на время проведения СВО, — заявил Кнутов.

По словам историка, в этой ситуации у систем противовоздушной обороны появится четкое понимание того, что полет беспилотника в любом случае не санкционирован. Также путаницу для ПВО создают частные самолеты, которые не используют транспондеры либо транспондеры бывают не включенными. Кроме того, официальный запрет позволит избежать ситуаций имущественных претензий по отношению к министерству обороны.

Мы прекрасно понимаем, что если войска ПВО посадят беспилотник, принадлежащий какому-нибудь мальчику, то есть большая вероятность [того], что его семья подаст в суд на Минобороны и потребует деньги. Но вот если полеты запрещены официально, то использование БПЛА нарушает законодательство, а их владельцы должны нести административную ответственность в виде очень серьезного штрафа, — говорит эксперт.

Ранее Кнутов предположил, что в атаке на Кремль могли использовать модели БПЛА UJ-22 или обычный квадрокоптер. В первом случае речь идет о ситуации, когда беспилотник могли запустить с территории Украины, а во втором — если устройство запускали непосредственно в Москве.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.