https://static.news.ru/photo/f7f361da-70e4-11ea-9b1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Система здравоохранения РФ готова к борьбе с коронавирусом, но людям необходимо соблюдать правила изоляции и оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Инфекция очень коварна. Надо, чтобы каждый делал максимум, тогда мы сможем победить, — цитирует РИА Новости представителя Всемирной организации здравоохранения.

Она указала на важность соблюдения всем известных профилактических гигиенических мер, которые может соблюдать каждый.

Ранее Вуйнович упрекнула москвичей в том, что они гуляют группами, не соблюдая рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга. Она предупредила, что если не следовать правилам, то за короткое время число заражённых коронавирусом может резко увеличиться, писал NEWS.ru.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.