https://static.news.ru/photo/79789e74-70df-11ea-8e16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы гуляют группами, не соблюдая рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Проехала через Москву. И мне больно. Расстояние в два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость. Но мы можем её остановить, соблюдая рекомендации, — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

Она предупредила, что если не следовать правилам, то за короткое время число заражённых коронавирусом может резко увеличиться.

Ранее NEWS.ru писал, что медики зарегистрировали за сутки 114 инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве. В Подмосковье COVID-19 выявлен у 36 человек. Всего по России за сутки подтверждены 228 случаев инфицирования коронавирусом.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.