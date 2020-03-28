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Медики зарегистрировали за сутки 114 инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщил в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В Подмосковье COVID-19 выявлен у 36 человек. Всего по России за сутки подтверждены 228 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что у людей, которые справились с инфекцией, иммунитет может сохраниться на несколько лет.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

В РФ зафиксировано 1 264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли четыре гражданина.