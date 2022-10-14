В VK добавили новый режим «Личное пространство»

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый режим «Личное пространство», который позволит на время ограничить круг общения, оперативно оградить себя от нежелательных собеседников и отдохнуть от лишнего внимания. Функция создана, чтобы помогать пользователям в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды. При включении этого режима настройки приватности страницы изменятся на неделю: писать и звонить пользователю смогут только друзья или друзья друзей, а отправлять заявки в друзья — только друзья друзей. Одновременно профиль пользователя станет закрытым, а добавлять его в чаты и отмечать на фотографиях получится только у друзей.

Режим «Личное пространство» позволяет включить все нужные настройки [конфиденциальности] одной кнопкой. Если вас беспокоят навязчивые поклонники, если малознакомые люди оставляют вам грубые комментарии, если вы просто устали от общения — включите режим «Личное пространство», это поможет на время освободиться от нежелательного внимания, — заявила руководитель направления «Благотворительность» ВК Екатерина Кочнева.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Режим «Личное пространство» можно включить и отключить самостоятельно в настройках приватности — одной кнопкой. Спустя семь дней после активации режим автоматически отключается, при необходимости в нужный для себя момент его можно включить снова.

Пользователи с включенным режимом «Личное пространство» смогут встретить в ленте новостей специальные тематические материалы и рекомендации для улучшения ментального здоровья.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее предоставила возможность установить в личный профиль уникальную обложку. Искусственный интеллект (ИИ) поможет сгенерировать ее персонально для каждого отдельного пользователя на основе анализа интересов и увлечений из общедоступной информации страницы, публикаций, фотографий и подписок на сообщества.