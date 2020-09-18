В Великобритании ждут вторую волну коронавируса

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал неизбежной вторую волну пандемии в Великобритании. Правительство Соединённого Королевства тщательно следит за ситуацией.

Сейчас мы видим наступление второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране, — цитирует его ТАСС.

По словам Джонсона, его кабинет тщательно следит за ситуацией и готов принимать новые меры для того, чтобы сдерживать распространение инфекции. Он таже заявил, что хотел бы избежать второго карантина в стране. Это можно избежать, если люди будут следовать указаниям правительства.

С 21 сентября в стране запрещено собираться группами больше шести человек, хотя из этого правила и есть несколько исключений. Власти страны также настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены: как можно чаще мыть руки и избегать прикосновений к лицу. В транспорте, больницах, банках, музеях, кинотеатрах, церквях и в большинстве магазинов использование масок является обязательным. В отдельных регионах действуют более жёсткие ограничения, среди прочего предполагающие запрет на встречи между людьми, не проживающими вместе, а также закрытие баров и ресторанов не позднее 22:00.

Как писал NEWS.ru, дальнейшее смягчение карантинных мер в Великобритании приостанавливается из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. В Великобритании с 1 августа должны были возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, катки, казино, боулинг-клубы, косметологические салоны. Некоторые театры собирались возобновить показы спектаклей. Планировалось также разрешить проведение свадебных приёмов с 30 гостями.

Ранее Джонсон заявил, что признаки второй волны пандемии коронавируса заметны в некоторых европейских странах. В связи с этим в стране был введён карантин на 14 дней для всех людей, въезжающих из Испании.