Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 21:31

В Великий пост на завтрак готовлю горячие бутерброды — без яиц и молочки: начинок — море

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Горячие бутерброды без яиц и молочки — это настоящая палочка-выручалочка для вкусного и сытного завтрака в Великий пост. Хрустящий хлеб с разнообразными начинками, запеченный до корочки, порадует вас и ваших близких.

Вариантов начинок — море: грибная — обжаренные с луком шампиньоны, приправленные чесноком и зеленью; овощная — тонко нарезанные помидоры, болгарский перец, маслины и каперсы; баклажанная — запеченные или жареные баклажаны с чесноком и томатным соусом; фасолевая — паштет из консервированной фасоли с чесноком, лимонным соком и специями.

Для приготовления вам понадобится багет или любой хлеб, нарезанный ломтиками, выбранная начинка, немного растительного масла.

Выложите ломтики хлеба на противень, застеленный пергаментом. Распределите начинку по хлебу, слегка сбрызните растительным маслом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–15 минут до хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить постные сладкие гренки.

Проверено редакцией
Читайте также
Весенние бутерброды со шпротами — свежий взгляд на знакомую закуску
Общество
Весенние бутерброды со шпротами — свежий взгляд на знакомую закуску
Горячие бутерброды без майонеза — их всегда просят еще и еще: окунаю в яйцо и запекаю
Общество
Горячие бутерброды без майонеза — их всегда просят еще и еще: окунаю в яйцо и запекаю
Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все
Общество
Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все
Кладу пакет с кефиром в морозилку — готов нежнейший сыр с зеленью и чесноком: никакой химии и консервантов
Общество
Кладу пакет с кефиром в морозилку — готов нежнейший сыр с зеленью и чесноком: никакой химии и консервантов
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
Общество
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
бутерброды
рецепты
завтраки
Великий пост
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Другая сторона хочет»: США признались в ведении переговоров с Ираном
Рейтинг одобрения Трампа резко упал из-за одной ситуации
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения
Гонорары Долиной «просели» после скандала с «нехорошей» квартирой
«Превратила болезнь в маркетинг»: почему люди не верят больной раком Лерчек
Трамп рассказал о решении Ирана по ядерному оружию
ВСУ попытались атаковать Ленобласть
В ЕК признали превосходство русского оружия над Patriot
Потоп на базе, ночные кутежи, игра пьяным: как Вагнер Лав стал звездой ЦСКА
Секреты экс-принца Эндрю и Эпштейна хотят сделать достоянием общественности
Украинский военный отправил жене и детям «адскую» посылку
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.