В Великий пост на завтрак готовлю горячие бутерброды — без яиц и молочки: начинок — море

В Великий пост на завтрак готовлю горячие бутерброды — без яиц и молочки: начинок — море

Горячие бутерброды без яиц и молочки — это настоящая палочка-выручалочка для вкусного и сытного завтрака в Великий пост. Хрустящий хлеб с разнообразными начинками, запеченный до корочки, порадует вас и ваших близких.

Вариантов начинок — море: грибная — обжаренные с луком шампиньоны, приправленные чесноком и зеленью; овощная — тонко нарезанные помидоры, болгарский перец, маслины и каперсы; баклажанная — запеченные или жареные баклажаны с чесноком и томатным соусом; фасолевая — паштет из консервированной фасоли с чесноком, лимонным соком и специями.

Для приготовления вам понадобится багет или любой хлеб, нарезанный ломтиками, выбранная начинка, немного растительного масла.

Выложите ломтики хлеба на противень, застеленный пергаментом. Распределите начинку по хлебу, слегка сбрызните растительным маслом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–15 минут до хрустящей корочки.

