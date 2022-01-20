В Тюмени снова эвакуировали школы из-за угроз минирования

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В правительстве начали разработку госстандарта умного многоквартирного дома, сообщает «Коммерсант». В нём будут перечислены сервисы, которые позволят назвать дом и квартиру умными. Минимальный набор будет включать, например, систему распознавания лиц и номеров автомобилей, возможность автоматизированного контроля за инфраструктурой ЖКХ. В расширенный пакет умных решений войдут робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники.

О разработке единых стандартов умного дома стало известно из письма замглавы Минцифры Андрея Заренина, которое он разослал представителям «Яндекса», «Ростелекома», ГК «Эталон» и ещё 37 организаций. К 21 января они...