В Тюмени снова эвакуировали школы из-за угроз минирования
Анна Акимова
Анна Акимова
11:38, 20 января 2022
Фото: 72.ru
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Учащихся и персонал всех школ Тюмени снова эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщили в пресс-службе правительства региона. Учебные заведения в течение дня осмотрят специальные службы. После новогодних праздников волна ложных сообщений о минировании прокатилась по школам городов России. В частности, сообщения поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Волгограда. Школы Красноярска получали угрозы пять раз.
В связи с возникновением 20.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в г. Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца дня образовательные учреждения осмотрят сотрудники специальных служб.
20 января угрозы о минировании поступили в школы Челябинска и Магадана. После новогодних каникул подобные сообщения получали учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Биробиджана, Хабаровска и ряда других городов, включая Тюмень. Так, в Красноярске сообщения поступали в школы пять раз. Власти региона усилили охрану учебных заведений и отказались эвакуировать учащихся.