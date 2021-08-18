В Тюмени нашли расчленённое тело пропавшей школьницы

В Тюмени найдено расчленённое тело ребёнка. Следователи предполагают, что останки принадлежат восьмилетней школьнице Анастасии Муравьёвой, пропавшей в начале лета. Об этом сообщает сайт 72.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.
Тело найдено неподалёку от АЗС, расположенной на улице Домостроителей. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты,
По сведениям Telegram-канала «112» останки школьницы могли быть подброшены на место обнаружения. Тремя днями ранее территория была тщательно осмотрена полицейскими и волонтёрами.
Девочка пропала 30 июня. В её поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и десятки волонтёров со всей России.
Было возбуждено уголовное дело статье об убийстве. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал передать его в центральный аппарат ведомства.
Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о вознаграждении в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая могла помочь в поисках девочки.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли тело пропавшей девятилетней девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девочка ушла с незнакомым мужчиной.