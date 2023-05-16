В Telegram-канале Блиновской появились первые сообщения после ее задержания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы

В Telegram-канале блогера Елены Блиновской появились первые сообщения после ее задержания по обвинению в неуплате налогов. Автор посланий призывает подписчиков подписаться на свежесозданный канал «Секреты Блиновской», в котором пока не опубликовано ни одного сообщения. Пользователи Сети считают, что аккаунт блогера могли взломать, а в новой группе подписчиков будут «разводить» на деньги.

Я очень сильно рискую тем, что я вышла на связь. Но у меня есть что вам рассказать. <...> У меня есть всего 10 минут, подписывайтесь, — говорится в сообщениях на канале Блиновской.

При этом незадолго до ареста Блиновская предупредила своих подписчиков о том, что в комментариях орудуют мошенники, которые сообщают о новых проектах блогера и просят перейти по ссылке.

По данным Telegram-канала SHOT, ФСИН организовала проверку после публикации сообщений на канале Блиновской. В ведомстве считают, что блогер могла нарушать условия домашнего ареста.

Ранее суд признал законным арест счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. На счетах блогера находятся сотни миллионов рублей. В апреле следователи возбудили против Блиновской уголовное дело, она признала вину в экономических преступлениях, а позже была заключена под домашний арест.