https://static.news.ru/photo/edce6f32-72bb-11ea-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Татарстане пандемия коронавируса привела к запрету регистрации браков без уважительных причин. Постановление об этом выпустил кабмин республики.

Приостановить с 30 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки <... > государственную регистрацию актов гражданского состояния, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что это не касается государственной регистрации рождения и смерти. Кроме того, это положение не распространяется на регистрацию брака при наличии особых обстоятельств в соответствии с семейным законодательством. Среди этих причин значатся беременность, рождение ребёнка и непосредственная угроза жизни одной из сторон.

Ранее NEWS.ru писал, что московские ЗАГСы ограничили количество присутствующих на бракосочетаниях. Из-за коронавируса церемонию могут посетить не более пяти человек.