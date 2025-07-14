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14 июля 2025 в 11:59

Стало известно, почему в России растет средний возраст вступления в брак

Медиатор Елгаева заявила, что люди хотят сделать карьеру перед созданием семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне все чаще откладывают вступление в брак, поскольку перед созданием семьи хотят построить карьеру и обзавестись собственным жильем, заявила 360.ru семейный медиатор Екатерина Елгаева. Молодые люди, по ее мнению, как правило, не регистрируют отношения без планов на рождение ребенка.

Люди откладывают рождение детей и вместе с этим откладывают вступление в брак. Потому что если ты не рожаешь детей, не покупаешь совместное жилье, то зачем тебе брак?отметила Елгаева.

Она отметила, что на тенденцию поздних браков во многом влияют социально-экономические факторы. Россияне сейчас хотят приобрести недвижимость и создать финансовую подушку безопасности, чтобы обеспечить ребенка качественным образованием, секциями и другим, пояснила эксперт.

Как ранее стало известно, средний возраст вступления в брак в России за последние пять лет увеличился на три года. Сейчас среди невест он составляет 33,2 года, а был — 30,7 года. Аналогично среди мужчин — средний возраст женихов увеличился с 32,8 года в 2021 году до 35,3 года в 2025-м.

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