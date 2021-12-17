В Татарстане предложили ввести дополнительные выплаты части пенсионеров

В России предложили ввести ежемесячные выплаты «детям Великой Отечественной войны» в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума. Такую инициативу выдвинул депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев, сообщает «Коммерсант».

К категории «детей ВОВ», согласно предложенному законопроекту, относятся те, кто родился в период с 22 июня 1928-го по 9 мая 1945 года. Предполагается, что со следующего года эта категория граждан сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки, а её сумма должна составлять не менее 30% от величины прожиточного минимума, то есть около 12,7 тысячи рублей.

Издание отмечает, что на момент подготовки документа выплата «детям войны» должна была составить более 3 тысяч рублей в месяц. В настоящее время парламент Татарстана дорабатывает проект и планирует внести его в Государственную думу России в феврале 2022 года.

Кроме того, стало известно, что планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет. Сейчас даже не обсуждается такая перспектива. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее сообщалось, что пенсионеры могут рассчитывать на новогодние выплаты. Об этом сообщила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. Президент России и правительство намекали, что они будут и даже могут стать регулярными, заверила она.

Оганова объяснила, что выплаты были заложены в бюджет на следующие три года. Известно же о них, по её словам, станет 23 декабря, когда Владимир Путин выступит на пресс-конференции.