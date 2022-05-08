В Московском регионе 8 мая потеплеет до +20

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном регионе 8 мая ожидается сухая погода с переменной облачностью. В Москве воздух прогреется до +19, а в Подмосковье до +20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня в столице будет +17...+19, а в ночь на 9 мая похолодает до +5...+7 градусов. В ночное время возможен дождь. Ветер западный 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с. В ночь на 9 мая ветер будет северо-западный.

Атмосферное давление 8 мая составит 754–756 мм рт. ст. Влажность воздуха невысокая — около 44%.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до +20 °C. Влажность воздуха составит около 53%. В ночь на 9 мая также похолодает до +5...+7.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о заморозках в ближайшие дни. Он отметил, что май будет изменчивым и следует быть готовым к смене периодов похолоданий и потеплений.