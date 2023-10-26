В США назвали число жертв стрелка из Льюистона Губернатор штата Мэн: при стрельбе в Льюистоне погибли 18 человек

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По уточненной информации, 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, заявила губернатор региона Джанет Миллс, передает РИА Новости. Еще 13 человек пострадали. Она добавила, что предполагаемый зачинщик массовой стрельбы в городе Льюистон остается на свободе.

Восемнадцать человек потеряли свои жизни, и 13 человек пострадали, — сообщила она.

Ранее сообщалось, что стрелок из штата Мэн вышел на улицы Льюистона с автоматической винтовкой и открыл огонь по жителям. Сначала мужчина устроил стрельбу в местном баре, а затем в боулинге и супермаркете.

Кроме того, Роберт Кард, подозреваемый в стрельбе в городе Льюистон, штат Мэн, угрожал проникнуть на военно-тренировочную базу в Сако и открыть огонь по ее сотрудникам. Его разыскивают несколько сотен полицейских.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий сообщил, что стрельба в городе Льюистон штата Мэн стала 565-м случаем массового убийства в США с начала 2023 года, и причиной подобных случаев является свободная продажа оружия, о которой спорят американские политики. По его словам, в стране создан замкнутый круг, когда рост преступности побуждает граждан покупать еще больше оружия.