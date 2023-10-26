Политолог указал на политическую подоплеку массовых расстрелов в США Политолог Дробницкий: расстрелы в США происходят из-за свободной продажи оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрельба в городе Льюистон штата Мэн стала 565-м случаем массового убийства в США с начала 2023 года, и причиной подобных случаев является свободная продажа оружия, о которой спорят американские политики, рассказал в беседе с «360» политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, в стране создан замкнутый круг, когда рост преступности побуждает граждан покупать еще больше оружия.

Массовые расстрелы — это всегда большой новостной повод, который стимулирует рост разговоров об обороте гражданского оружия. Демократическая партия хочет максимально ограничить его, но республиканцы выступают против. Поэтому эту ситуацию можно считать достаточно политической, — высказал мнение эксперт.

При этом он обратил внимание, что большинство подобных преступлений происходят в городах, где лидирующие политические позиции занимают демократы.

По последним данным, число жертв стрельбы в Льюистоне составляет 22 человека, ранены около 60 человек. Задержан один из двух стрелков, он оказался инструктором по оружию в запасе армии США. При этом мужчина недавно вышел из психиатрической больницы, где проходил принудительное лечение. На допросе он рассказал, что во время стрельбы слышал голоса в голове.

Огромное количество насилия в США связано именно с психическими заболеваниями. Этим вопросом никто всерьез так и не занялся. Но состояние психологического здоровья в американском обществе явно не находится на высоте, — подчеркнул политолог.

Он добавил, что разрешение на применение оружия в сочетании с неуравновешенной психикой приводит к массовым расстрелам.

Ранее сообщалось, что стрелок из штата Мэн вышел на улицы Льюистона с автоматической винтовой и открыл огонь по жителям. Сначала мужчина устроил стрельбу в местном баре, а затем в боулинге и супермаркете.