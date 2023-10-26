Массовая стрельба в США 26 октября: сколько человек погибли, что с убийцей Появились новые подробности массовой стрельбы в США, где погибли 22 человека

Фото: CJ GUNTHER/EPA/ТАСС

В США продолжаются поиски стрелка, который в городе Льюистон убил как минимум 22 человека. Что известно о трагедии?

Массовая стрельба в США 26 октября 2023 года

Около 04:30 по московскому времени американские СМИ сообщили, что стрелок из штата Мэн застрелил более 20 человек и ранил десятки. По информации источников, преступника зовут Роберт Кард. Он вышел на улицы Льюистона с автоматической винтовой и открыл огонь по жителям: сначала в местном баре, а затем в боулинге и супермаркете. Полиция приступила к поискам убийцы. Людям рекомендовали не покидать свои дома.

Около 04:50 мск Fox News сообщил, что количество погибших в результате стрельбы в американском городе Льюистон в штате Мэн увеличилось до 22. Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал фотографии подозреваемого.

Через некоторое время появилась информация, что стрелка удалось задержать. Дело под свой контроль взяло ФБР. При этом полиция не рассматривает случившееся как теракт. В Белом доме сообщили, что президент страны Джо Байден знает о трагедии. В посольстве РФ в США рассказали, что данные о пострадавших россиянах не поступали.

В 06:00 мск полиция Льюистона заявила, что установила личность подозреваемого в массовой стрельбе, это 40-летний Роберт Кард. По информации ведомства, преступник все еще на свободе.

Американские СМИ сообщили, что мужчина, устроивший стрельбу, является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом его выпустили после лечения в психиатрической больнице, рассказала полиция штата Мэн. Он сидел в тюрьме за детскую порнографию, «слышал голоса» и ранее уже угрожал устроить стрельбу на базе национальной гвардии

Фото: AP/TASS Неизвестный с оружием в центре Sparetime Recreation

«В дальнейшем возникнут вопросы, почему и как ему удалось сохранить право на владение таким мощным оружием», — резюмировала журналистка Sky Марта Келнер, поделившаяся этой информацией.

Сейчас силовики ищут белый Subaru преступника с черным бампером, на котором он передвигается по городу. В штате перекрыты все дороги, закрыты школы и муниципальные учреждения, а полиция просит местных жителей запереться дома и никуда не выходить — стрелок до сих пор не пойман.

Правоохранители также выложили фото его автомобиля, но сейчас пока непонятно, передвигается ли мужчина на своих двоих или пересекает населенный пункт на внедорожнике. По заявлениям некоторых американских СМИ, Роберт Кард действовал не один, у него был сообщник, который уже задержан.

«По меньшей мере 16 человек погибли в результате перестрелок в Льюистоне в штате Мэн. Еще десятки получили ранения, сообщил человек, говоривший на условиях анонимности. Власти пытались найти 40-летнего Роберта Карда из Боудойна. Он „представляет интерес“. По данным властей, его следует считать вооруженным и опасным. Число погибших, которое может вырасти, является самым большим в результате массовой стрельбы в этом году», — пишет The Washington Post.

«По меньшей мере 22 человека погибли в результате двух массовых расстрелов в ресторане и боулинге в Льюистоне в штате Мэн, сообщил один из членов городского совета. Ведется интенсивный розыск подозреваемого, полиция просит жителей укрыться. Льюистон — второй по величине город штата», — передает CNN.

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