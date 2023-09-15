Дочь актера Михаила Ульянова нашли мертвой в Москве

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Елена Ульянова

Дочь актера Михаила Ульянова, известного по фильму «Ворошиловский стрелок», Елена Ульянова 14 сентября была найдена мертвой в своей квартире в Москве, сообщает MK.RU. По информации издания, скорее всего, причина смерти — сердечный приступ.

Тело женщины было найдено в районе 21:40 на Большой Бронной улице. Ее нашла консьержка. Она открыла квартиру по просьбе друга Ульяновой — тот был в отъезде и два дня не мог до нее дозвониться.

Дочь покойного руководителя театра им. Вахтангова умерла на 64-м году жизни.

Сообщается, что дочь Ульянова не пошла по стопам родителей в сферу кино, она проявила себя как талантливый художник-график.

26 августа умер режиссер народный артист РСФСР Глеб Панфилов, служивший в театре «Ленком» Марка Варшавера. Деятель искусств скончался на 90-м году жизни после болезни. 11 мая стало известно, что Глеб Панфилов был госпитализирован с геморрагическим инсультом.

10 августа в Москве скончалась актриса Белла Ко, ей было 54 года. Артистка умерла от онкологического заболевания в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке столицы. Белла Ко снималась в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Также она известна в качестве переводчика и актера дубляжа.

9 августа скончалась актриса Вера Васильева. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры Васильева играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавивы в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».