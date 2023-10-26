Стрелок из штата Мэн угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель США Роберт Кард, подозреваемый в стрельбе в городе Льюистон, штат Мэн, угрожал проникнуть на военно-тренировочную базу в Сако и открыть огонь по ее сотрудникам, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документ правоохранительных органов. Оно также сообщает, что мужчина уже мог убить по меньшей мере 22 человека. Известно, что к базе в Сако подозреваемый приписан как армейский резервист.

В документе, распространенном среди сотрудников правоохранительных органов, говорилось, что летом 2023 года Кард был помещен в психиатрическое учреждение на две недели. В нем не приводились подробности о его лечении или состоянии, но говорилось, что Кард сообщил, что «слышал голоса и угрозы расстрелять» военную базу, — говорится в сообщении.

Подозреваемого разыскивают несколько сотен полицейских. По последним данным, в результате его действий ранены порядка 60 человек. Автомобиль Карда обнаружили в соседнем городе — в Лисбоне, жителям рекомендовали укрыться в своих домах. Мужчина был выписан из психиатрической больницы летом этого года.