К поискам стрелка в американском Льюистоне привлечены сотни полицейских

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Несколько сотен полицейских разыскивают подозреваемого в стрельбе в Льюистоне (штат Мэн), из-за действий которого погибли не менее 22 человек и ранены порядка 60, сообщает NBC News. Автомобиль подозреваемого нашли в соседнем городе Лисбоне, жителям города рекомендовали укрыться в своих домах.

Поиски стрелявшего продолжаются. Расследованием дела занимаются буквально сотни полицейских в штате Мэн, — заявил комиссар Майкл Саущук.

В стрельбе подозревают некоего Роберта Карда, имеющего опыт военной службы и являющегося инструктором по обращению с огнестрельным оружием. По данным следователей, на которые ссылается ABC News, у мужчины имеется психическое расстройство, он «слышал голоса» и ранее уже грозился устроить массовые расстрелы в частях Национальной гвардии. Летом этого года мужчину выпустили из психиатрической больницы.

Полиция ранее сообщила, что в стрельбе могли участвовать несколько человек, один из подозреваемых задержан. Огонь был открыт в трех многолюдных точках города сразу — ресторане, магазине и развлекательном центре с боулингом. В Сети опубликовали кадры, на которых отчетливо видны лицо мужчины, множество полицейских машин и прохожие, спешащие скрыться с места. Массовая стрельба в штате Мэн уже стала самой крупной по числу жертв среди всех случаев вооружëнного насилия в США за 2023 год.

Российское посольство в Вашингтоне сообщило, что внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг инцидента с массовой стрельбой в городе Льюистоне. Пресс-секретарь дипломатического представительства Игорь Гиренко отметил, что на данный момент нет сообщений о российских гражданах среди пострадавших.