Минимум 16 человек погибли при стрельбе в американском штате Мэн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Минимум 16 человек погибли при стрельбе в американском городе Льюистоне, штат Мэн, сообщает АВС. На телеканале уточнили, что порядка 60 человек получили ранения.

По данным источника, неизвестный открыл огонь по посетителям местного бара и боулинга, затем скрылся. По данным полиции, стрельба велась в трех разных точках города. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка. Telegram-канал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись с места событий. На кадрах хорошо различимо лицо молодого мужчины, который схватился за оружие.

Ранее футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали из-за нападения неизвестного на шведских болельщиков. Мужчина внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет в Брюсселе. От полученных ранений погибли два гражданина Швеции.

После этого злоумышленник сел на скутер и скрылся с места происшествия. Вскоре в Сети было опубликовано видео стрельбы в Брюсселе. На записи видно, как человек в ярко-оранжевой куртке стреляет по людям. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Позднее стало известно, что убийцей оказался мигрант, который перед атакой записал видео, где назвал себя членом ИГИЛ (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и заявил, что таким образом мстит за мусульман.