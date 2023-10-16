Появилось видео стрельбы с убийством двух болельщиков в Брюсселе

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В Сети появилось видео стрельбы в Брюсселе, в результате которой погибли двое болельщиков из Швеции. На записи видно, как человек в ярко-оранжевой куртке стреляет по людям. Большинство прохожих разбегается, но один падает на землю.

Перед атакой нападавший записал видео, где назвал себя членом ИГИЛ (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и заявил, что таким образом мстит за мусульман, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительной информации, убийца стрелял из автомата Калашникова, а погибшие были одеты в футболки сборной Швеции — в Брюсселе проходил матч между двумя командами. Нападавшему удалось скрыться с места преступления на скутере, сейчас его ищут.

Ранее сообщилось, что вечером 16 октября мужчина внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет в Брюсселе. От полученных ранений погибли два гражданина Швеции.

Ранее в рабочем поселке Любино под Омском 36-летний многодетный отец убил двух детей и своего шурина и покончил с собой, сообщает управление СКР региона. 30-летняя супруга с двумя другими детьми успела скрыться. До нападения мужчины она подала документы на развод, но супруг не хотел разводиться.