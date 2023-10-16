Мужчина застрелил двух шведов на улице в Брюсселе и скрылся на скутере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вечером 16 октября мужчина, одетый в яркую куртку, внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет в Брюсселе, пишет местная газета Het Nieuwsblad. По данным издания, в результате нападения погибли два гражданина Швеции.

Стрельба произошла около 19:15 часов недалеко от площади Сен-Клет, Ипрского проспекта и Девятой линии авеню в центре Брюсселя. Мужчина в флуоресцентно-оранжевом пальто и белом шлеме подъехал на скутере, слез с него и сделал несколько выстрелов по улице из боевого оружия, — пишет газета.

После первых выстрелов горожане стали разбегаться в разных направлениях, некоторые из них забежали в вестибюль жилого дома. Тогда злоумышленник последовал за ними и сделал еще несколько выстрелов. Затем мужчина сел на скутер и скрылся с места происшествия.

Газета предположила, что причиной немотивированной агрессии стал футбольный матч между сборными Бельгии и Швеции. По неподтвержденной информации других СМИ, во время стрельбы стрелявший выкрикивал: «Аллаху Акбар». Полиция пока не нашла злоумышленника.

Ранее 14-летний подросток открыл стрельбу в торговом центре Siam Paragon, расположенном в центре столицы Таиланда Бангкока. В результате происшествия погибли три человека, еще минимум семь получили ранения. Ребенка задержали.