NBC: полиция не расценила стрельбу в Мэне как теракт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полиция не увидела признаков терроризма в инциденте со стрельбой в американском городе Льюистоне, сообщает NBC News. На телеканале уточнили, что в связи с этим трагедия, унесшая более двух десятков жизней, не рассматривается правоохранителями как теракт.

Подробностей расследования правоохранители раскрывать не стали. Число жертв тем временем увеличилось до 22 человек, еще порядка 30 получили ранения разной степени тяжести. Полиция уже задержала подозреваемого, однако сообщила, что их, по всей вероятности, было двое, так им удалось открыть огонь в сразу трех многолюдных точках города — ресторане, магазине и развлекательном центре с боулингом.

По данным полиции, один из подозреваемых — житель города Роберт Кард, который, вооружившись автоматической винтовкой, вышел на улицу и открыл огонь по жителям. В Сети опубликовали кадры, на которых хорошо видны лицо мужчины, множество полицейских машин и прохожие, спешащие скрыться с места.

Российское посольство в Вашингтоне сообщило, что внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг инцидента с массовой стрельбой в городе Льюистоне. Пресс-секретарь дипломатического представительства Игорь Гиренко отметил, что на данный момент нет сообщений о российских гражданах среди пострадавших.