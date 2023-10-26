Посольство РФ: данных о пострадавших россиянах при стрельбе в штате Мэн нет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское посольство в Вашингтоне внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг инцидента с массовой стрельбой в городе Льюистоне (штат Мэн), заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Игорь Гиренко, передает ТАСС. По его словам, на данный момент нет сообщений о российских гражданах среди пострадавших.

Посольство России в США следит за трагическими событиями в штате Мэн. Информации о гражданах России среди пострадавших в настоящее время не поступало, — заявил Гиренко.

По данным полиции, один из подозреваемых — житель города Роберт Кард, который, вооружившись автоматической винтовкой, вышел на улицу и открыл огонь по жителям. В Сети опубликовали кадры, на которых хорошо видно лицо мужчины, множество полицейских машин и прохожих, спешащих скрыться с места.

Есть вероятность, что стрелок действовал не один, а с сообщником. Правоохранители уже задержали одного из подозреваемых. В эфире местных телеканалов уточнили, что данная информация носит предварительный характер. К расследованию уже подключилось ФБР, выяснилось, что огонь открыли сразу в трех разных точках города — в магазине, ресторане и развлекательном центре. Число жертв увеличилось до 22 человек, порядка 30 человек получили ранения.