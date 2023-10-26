Fox News: стрелков в американском штате Мэн могло быть двое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Есть вероятность, что стрелок в американском Льюистоне, штат Мэн, действовал не один, а с сообщником, сообщил Fox News. По данным телеканала, правоохранители уже задержали одного из подозреваемых.

В эфире уточнили, что данная информация носит предварительный характер. К расследованию уже подключилось ФБР, выяснилось, что огонь открыли сразу в трех разных точках города — в магазине, ресторане и развлекательном центре. Число жертв увеличилось до 22 человек, порядка 30 человек получили ранения.

По данным полиции, один из подозреваемых — житель города Роберт Кард, который, вооружившись автоматической винтовкой, вышел на улицу и открыл огонь по жителям. В Сети опубликовали кадры, на которых хорошо видно лицо мужчины, множество полицейских машин и прохожих, спешащих скрыться с места.

Аналогичная трагедия произошла вечером 16 октября в Брюсселе. Мужчина, отличающийся радикальными религиозными взглядами, внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет. От полученных ранений погибли два гражданина Швеции. После этого злоумышленник сел на скутер и скрылся с места происшествия, поймать его удалось лишь через несколько часов. Известно, что перед терактом мужчина записал видео, где сообщил, что своим поступком отомстит за мусульман.