В Севастополе строитель «словил» пулю в ягодицу из-за хомяков В Севастополе мужчина случайно выстрелил в рабочего при отлове грызунов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий из Севастополя оказался в больнице после ранения в ягодицу из пневматического оружия, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Стрелявшим оказался мужчина с соседнего участка, который таким способом пытался избавиться от грызунов.

Когда рабочий был занят на стройке, его пронзила резкая боль чуть ниже спины. По данным канала, мужчина с соседнего участка устал бороться с нашествием диких хомяков и взялся за оружие. Когда он выстрелил в грызуна, пуля отрикошетила и попала в ягодицу строителю.

Известно, что дикие хомяки в несколько раз больше домашних и совершенно не боятся людей. Несколько таких грызунов могут лишить дачника всего урожая. Они питаются злаками, морковью, свеклой, горохом и редисом. При этом существуют более гуманные способы избавиться от этих животных, например установить ультразвуковой отпугиватель.

Ранее в Красноярском крае пенсионер ранил знакомого в бедро, выстрелив из авторучки. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, и пулю извлекли. В прокуратуре региона сообщили, что стрелок обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконном приобретении огнестрельного оружия.