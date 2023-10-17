Убийство шведских фанатов: что известно о теракте в Брюсселе

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вечером 16 октября мужчина, одетый в яркую куртку, внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет в Брюсселе. В результате нападения погибли два гражданина Швеции.

Начало теракта

После первых выстрелов горожане стали разбегаться в разных направлениях, некоторые из них забежали в вестибюль жилого дома. Тогда злоумышленник последовал за ними и сделал еще несколько выстрелов. Затем мужчина сел на скутер и скрылся с места происшествия. По неподтвержденной информации других СМИ, во время стрельбы стрелявший выкрикивал: «Аллаху Акбар».

Позднее в Сети появились видео момента стрельбы. На кадрах видно, как человек в ярко-оранжевой куртке стреляет по людям. Большинство прохожих разбегается, но один падает на землю.

Нападавший записал видео, где назвал себя членом ИГИЛ (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и заявил, что таким образом мстит за мусульман. По предварительной информации, убийца стрелял из автомата Калашникова, а погибшие были одеты в футболки сборной Швеции — в Брюсселе проходил матч между двумя командами.

Футбольный матч сборных Бельгии и Швеции

Из-за нападения неизвестного на шведских болельщиков футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в Брюсселе отменили. Спортсмены отказались продолжать игру.

«Нападение в центре Брюсселя: матч Бельгия — Швеция остановлен в перерыве из-за гибели двух шведских болельщиков», — говорилось в заявлении.

После начала стрельбы болельщиков несколько часов не выпускали со стадиона короля Бодуэна, где проходила игра между Бельгией и Швецией. Только недавно им разрешили уйти.

Реакция властей

В связи с произошедшим премьер-министр Бельгии Александер де Кроо выразил глубокие соболезнования премьеру Швеции Ульфу Кристерссону. Произошедшее он назвал террористическим актом. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

«Я только что выразил мои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры мы совместно боремся с терроризмом», — написал де Кроо.

Премьер-министр Бельгии добавил, что в ужасе от террористического акта. Также он пообещал направить все необходимые силы для борьбы с радикализмом.

Третье убийство, личность террориста

Спустя некоторое время стало известно, что неизвестный убил еще одного человека. При этом мужчина продолжал беспрепятственно передвигаться по городу на мопеде. В местных СМИ заявили, что стрелок является мигрантом с Ближнего Востока, ранее он был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами. Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись очевидцев, на кадрах видно, как мужчина перезаряжает автомат.

Позднее появилось информация, что правоохранители установили личность террориста, им оказался 45-летний мигрант из Туниса. В настоящие время мужчину еще не задержали, но в его доме уже прошли обыски. Полиция проводит рейд в районе Схарбек, где жил нападавший.