В СПЧ выступили против запрета упоминания в СМИ национальности преступников

В Совете по правам человека при президенте РФ не поддержали предложение запретить упоминать в СМИ национальность причастных к преступлениям лиц. Соответствующий законопроект ранее внёс в Госдуму парламент Чечни. Против него выступила комиссия СПЧ по свободе информации, заявил ТАСС глава комиссии Павел Гусев. По его мнению, принятие такого закона позволит злоумышленникам скрываться от правосудия.

Считаю это грубым попранием закона о СМИ и Конституции РФ. Сегодня комиссия СПЧ по свободе слова и защите журналистов приняла решение против этого закона. Мы считаем, что этот закон усугубляет ситуацию и внесёт раздор. Более того, для преступной среды создаются благоприятные условия, под которыми можно скрываться и совершать различные злодеяния, — передаёт его слова агентство.

По словам Гусева, упоминание национальности позволит органам власти в регионах понимать как и по каким мотивам создаются этнические преступные группировки. Сокрытие же всех этих фактов, по мнению члена СПЧ, приведёт к ухудшению ситуации по преступности нацменьшинств.

Ранее проект закона о запрете упоминать в СМИ национальность совершивших преступления раскритиковали и в Госдуме. По словам депутата Константина Затулина, его принятие вызовет слухи, а также дезориентирует общественность и правоохранительные органы. Он добавил, что для некоторых народов замалчивание национальности причастных к преступлениям может «сослужить плохую службу», так как в этом случае внутри них не будут перевоспитывать некоторых представителей нации.

Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда драк в Москве с участием выходцев с Кавказа и из Средней Азии.