В СПЧ оценили инициативу ФСИН о замене мигрантов осуждёнными

https://static.news.ru/photo/087eb6ba-b961-11eb-97aa-96000091f725_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идею директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова об использовании на российских объектах заключённых вместо трудовых мигрантов оценил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, эта инициатива заслуживает обсуждения, сообщает «Интерфакс».

Если заключённым предложена работа, на которую они согласятся, — пусть работают, — заявил он.

Фадеев отметил, что далеко не во всех колониях осуждённые могут работать и это является «огромной проблемой». По его словам, если есть возможность задействовать заключённых в каких-то работах и платить им нормальную зарплату, то нужно использовать её.

Как именно этот труд будет организован — это вопрос к ФСИН. Мы же в принципе сейчас говорим, пусть они предлагают организацию, дальше будем обсуждать, — сказал Фадеев.

Ранее Калашников заявил, что ФСИН готова направить осуждённых на объекты, испытывающие дефицит рабочей силы, вместо трудовых мигрантов. Он пояснил, что таким образом будет решена трудовая проблема и в то же время произойдёт социализация заключённых.

Эту идею прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что у Кремля пока нет позиции по этому вопросу.