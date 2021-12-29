В СПЧ сочли крайне опасным предложение Хинштейна по лишению гражданства РФ

Невозможно лишить человека российского гражданства, полученного по праву рождения, даже если он с чем-то не согласен. Россия сильна своим многообразием. Если оно подавляется, то это бьёт по безопасности и благополучию страны, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин. Так в разговоре с NEWS.ru правозащитник прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Хинштейна лишать российского гражданства тех, кто получил его по праву рождения, за «ненависть к стране».

Вещь совершенно недопустимая, крайне опасная. Невозможно лишать гражданства страны, если человек с чем-то не согласен. Страна сильна своим многообразием. Там, где нет многообразия, там нет силы. Когда мы это многообразие подавляем даже из-за подавления [другой] позиции, это удар по безопасности и благополучию страны, — сказал Бабушкин.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Большинство положений документа направлены на предоставление гражданства проживающим на территории России лицам, которые могут включиться в систему социальных связей и стать полноценными членами общества.

Законопроект также расширяет перечень оснований для лишения гражданства. Его в том числе могут лишить за преступления против государства, в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, а также за другие правонарушения.

Хинштейн ранее заявил, что можно ещё больше расширить основания для лишения российского гражданства и включить в этот перечень тех, кто получил его по праву рождения. Парламентарий добавил, что «иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ».