В Совфеде рассказали о возможности спасти СССР от распада

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что СССР можно было спасти от распада в 1991 году. По его словам, если бы тогда у руководства была политическая воля, то Союз остался бы нерушимым, пишет РИА Новости.

Если бы была политическая воля у президента СССР Михаила Горбачёва. После подписания Беловежских соглашений он имел полное конституционное право дезавуировать документ, а также привлечь к ответственности участников переговоров, — сказал сенатор.

Он назвал распад Союза самой трагической даты в истории страны, но при этом отметил, что прибалтийские республики тогда восприняли это как цивилизованный способ отдалиться от Москвы.

Ранее политики и эксперты заявили, что Советский Союз можно было сохранить с помощью своевременных реформ или в формате другого объединения. Однако внешние силы и внутренние процессы окончательно ослабили империю. Как полагает личный переводчик Михаила Горбачёва и глава пресс-службы Горбачёв-Фонда Павел Палажченко, СССР можно было сохранить как конфедерацию, в которую входили бы семь или восемь республик.