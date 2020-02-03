https://static.news.ru/photo/d152dda4-4690-11ea-ac2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв заявил о необходимости возрождения государственной лесной охраны как отдельного института. Также он предложил передать авиалесоохрану на федеральный уровень. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента по итогам выездного заседания рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства РФ.

Органы власти должны создавать условия для эффективного развития отрасли, опираясь на лучшие примеры ведения бизнеса, — заявил Воробьев.

По мнению вице-спикера Совета Федарации, эффективному развитию лесопользования в России по-прежнему препятствует ряд системных и нерешенных проблем.

Прежде всего, это отсутствие актуальной информации о состоянии и стоимости наших лесных ресурсов. Отсюда невозможность долгосрочного планирования и инвестирования в развитие отрасли, в том числе в глубокую переработку древесины. Особенно важно навести порядок в вопросах заключения, а главное исполнения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины. Очевидно, что договорная практика в данной сфере нуждается в совершенствовании, — добавил он.

Ранее NEWS.ru отмечал, что лесоводы считают нынешний Лесной кодекс худшим в истории России. По их мнению, документ разрушил систему государственной лесной охраны.