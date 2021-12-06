В Совфеде оценили последствия COVID-19 для населения

Треть граждан, переболевших коронавирусом, не могут вернуться к прежней жизни, а четверть пациентов, которым требовалась госпитализация, после болезни по состоянию здоровья вынуждены оставить работу, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова. Она отметила, что почти у трети пациентов, перенёсших инфекцию в тяжёлой форме, несколько месяцев сохраняется риск летального исхода в результате осложнений, передаёт РИА Новости.

Как отмечают эксперты, треть пациентов, перенёсших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни. До 25% из тех, кто прошёл лечение в стационаре, не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а 29% выписанных из отделений реанимации и после интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трёх месяцев после болезни, — сказала Карелова на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

Она добавила, что данная проблема может негативно отразиться на демографической ситуации и социально-экономической сфере из-за снижения производительности труда. Главной сложностью при проведении реабилитационных мероприятий сенатор назвала отсутствие достаточных знаний, полученных из прошлого опыта, поскольку период исследования коронавируса составляет менее двух лет.

По словам Кареловой, система социально-медицинской реабилитации пациентов, перенёсших инфекцию, лишь формируется. Однако она отметила, что уже создана нормативно-правовая база на федеральном уровне.

Ранее научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что коронавирус может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему. В этом случае после перенесённого заболевания пациент может умереть во время постковидного синдрома. Он добавил, что второй причиной летального исхода могут стать проблемы с гемостазом (свёртываемостью крови). Врач рекомендовал переболевшим пройти диспансеризацию через месяц после выздоровления.