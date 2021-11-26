Доктор наук: постковидный синдром тоже убивает

Коронавирус может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему — в таком случае даже вылечившийся от COVID-19 человек может умереть во время постковидного синдрома. Как рассказал URA.RU научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев, второй причиной гибели пациента могут стать проблемы с гемостазом (свёртываемостью крови).

Может и погибнуть от постковидного синдрома, если разовьются тяжёлые нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и гемостаза. И такие случаи не редкость, когда, казалось бы, ничего не предвещало, а COVID-19 остался позади, — предупредил врач.

Он добавил, что важно не только вылечить человека от коронавируса, но и помочь ему пережить осложнения. Для этого сами россияне должны отнестись ответственно к своему здоровью и в обязательном порядке пройти диспансеризацию. Лучше уже через месяц после перенесённого заболевания.

Проверка поможет выявить не только малозаметные осложнения, но и потенциально возможные проблемы и риски их возникновения. Например, врачи могут заметить предпосылки тромбоза, а также вовремя направить человека на программу реабилитации.

Ранее канадские врачи выяснили, какой фактор определяет с высокой точностью, умрёт ли человек от коронавируса или нет. Главным биомаркером стало количество вирусной РНК в крови. То есть по этому фактору учёные уже могут сказать, что будет с пациентом в последующие 60 дней после появления симптомов.