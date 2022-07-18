В Совфеде назвали способы увеличить среднюю продолжительность жизни Сенатор Круглый назвал способы увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет позволит реализация двух национальных проектов — «Здравоохранение» и «Демография», заявил «Радио 1» член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. Он напомнил, что основные пункты нацпроекта в области здоровья граждан — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые приводят к наибольшей летальности.

И если мы успешно будем реализовывать именно это нацпроект, это будет очень большой вклад в увеличение средней продолжительности жизни, — подчеркнул сенатор.

Круглый также отметил, что один из пунктов нацпроекта «Демография» посвящён увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни. Для этого, пояснил он, необходимо стимулировать людей заниматься физкультурой, в том числе внедрять в жизнь мероприятия по охране здоровья с раннего детства.

Увеличение продолжительности жизни — комплексная задача, что-то вычленить невозможно. Это и борьба с курением, и с алкоголизмом, и с ожирением, ранняя постановка диагноза. Всё это — кирпичики, из которых складывается продолжительность жизни, — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что власти должны стремиться обеспечить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году, Он добавил, что по итогам второго квартала она превысила 73 года, а смертность упала до уровня допандемийного 2019 года. Глава государства отметил, что это хороший показатель.