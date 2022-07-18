Путин призвал увеличить продолжительность жизни россиян Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году

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Президент России Владимир Путин

Власти должны стремиться обеспечить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он добавил, что по итогам второго квартала она превысила 73 года, а смертность упала до уровня допандемийного 2019 года. Глава государства отметил, что это хороший показатель, пишет РИА Новости.

В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году, — подчеркнул Путин.

Глава государства обратил внимание на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с гепатитом С и сахарным диабетом.

Также в ходе совета Путин заявил, что одной из основных целей властей является улучшение материального положения граждан и снижение бедности. Он призвал ускорить темпы роста благосостояния россиян, назвав усилия в данном направлении недостаточными.