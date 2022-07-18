«Пока недостаточны»: Путин о темпах снижения бедности в России Путин назвал недостаточными темпы снижения уровня бедности в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из основных целей властей является улучшение материального положения граждан и снижение бедности, сообщил президент Владимир Путин, передает РИА Новости. Глава государства призвал ускорить темпы роста благосостояния россиян, назвав усилия в данном направлении недостаточными.

По итогам прошлого года уровень бедности в России снизился до 11%, но темпы недостаточны, — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Число россиян, чей доход был ниже прожиточного минимума, в I квартале 2022 года составляет 20,9 млн человек, или 14,3% общего населения России, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат). За аналогичный период прошлого года таких граждан было 20,8 млн человек.

Базовая граница бедности на этот период составила 12 916 рублей ежемесячного дохода на человека. Главной причиной этого ведомство называет инфляцию, которая ускорилась к 2021 году до 11,54%.