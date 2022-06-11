Росстат раскрыл число россиян, живущих за чертой бедности Росстат: число россиян за чертой бедности составляет 20,9 млн человек

Фото: Shutterstock

Число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума в I квартале 2022 года составляет 20,9 млн человек, или же 14,3% от общего населения России, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат). В аналогичный период прошлого года численность граждан живущих за чертой бедности составляла 20,8 млн.

Базовая граница бедности на этот период составила 12,916 рублей.

Главной причиной этому ведомство называет инфляцию, которая ускорилась к 2021 году до 11,54%.

Главной причиной роста стало ускорение инфляции до 11,54% (I квартал 2022 года к I кварталу 2021 года), которое превысило рост среднедушевых номинальных денежных доходов. Среднедушевые номинальные доходы в I квартале 2022 года составили 36 тысяч 234 рубля, что на 10,9% больше, чем в I квартале 2021 года. Реальные денежные доходы сократились по сравнению с I кварталом 2021 года на 1,0%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 1,2%, — говорится в сообщении.

1 июня Росcтат опубликовал доклад, в котором сообщил, что уровень безработицы в России в апреле 2022 года cнизился до нового исторического минимума в 4%. Предыдущий рекорд соcтавлял 4,1%, такой показатель был зафиксирован в феврале и марте тeкущего года.

Ранее Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что для борьбы с бедностью, в первую очередь, необходимо пресекать попытки поднять цены на товары. По мнению эксперта, за это нужно «бить по рукам», поскольку всегда найдётся тот, кто будет завышать цены.