Политолог рассказал, как победить бедность в России

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв рассказал «Радио 1» о двух путях преодоления бедности в России. В первую очередь, по его словам, властям необходимо бороться с неоправданным повышением цен. Также нужно заполнить магазины товаром.

Как подчеркнул политолог, борьба с бедностью сейчас является основной задачей российского правительства.

Сдерживание цен — один из значимых механизмов борьбы с бедностью. Потому что просто повышение денежных доходов при отсутствии сдерживания цен ничего, кроме инфляции, не даст. Поэтому это очень важная задача, — сказал Журавлёв.

Для решения этой проблемы он предлагает административным путём запрещать неоправданно повышать цены. По мнению эксперта, за это нужно «бить по рукам», поскольку всегда найдётся тот, кто будет завышать цены, и его никакими экономическими мерами не остановить.

Второй шаг — это заполнение рынков. Журавлёв считает, что если в магазинах будет много товара, то «цены сами по себе расти не будут».

Ранее последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что в бедности россиян виноваты власть и корпорации. Он добавил, что нужно заняться национализацией газовых и нефтяных монополий, иначе для россиян от них нет пользы. Хасбулатов назвал допотопной политикой схему, при которой цены на газ и нефть растут, а деньги с них лежат в национальном фонде.