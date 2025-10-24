Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:49

В Соцфонде рассказали о досрочной выплате пенсий в ноябре

Соцфонд: некоторые пенсионеры получат пенсию в ноябре досрочно из-за праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерам, получающим пенсию через банк, выплатят средства в ноябре досрочно из-за праздников, сообщила пресс-служба Социального фонда РФ в своем Telegram-канале. Им направят деньги в первый день следующего месяца.

В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками часть пенсионеров в России досрочно получит пенсию в следующем месяце, — говорится в сообщении.

В Соцфонде отметили, что досрочная выплата средств коснется всех видов пенсии. А те пенсионеры, которым деньги доставляет «Почта России», получат их в привычные для себя даты.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 1 января 2026 года, индексация составит 7,6% и затронет всех получателей страховых пенсий по старости. В свою очередь глава Соцфонда Сергей Чирков заявил, что с нового года индексация страховых пенсий коснется более 38 млн россиян. Он уточнил, что выплаты увеличат на 1900 рублей, что составляет 7,6% и превышает прогнозируемый уровень инфляции.

