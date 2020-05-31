В СК предупредили о росте рисков преступлений против детей в Интернете

https://static.news.ru/photo/ebacc070-a35b-11ea-8d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Следственного Комитета РФ Елена Леоненко заявила, что в период действия режима самоизоляции риски совершения преступлений против детей в интернете возросли.

Об этом она сказала в интервью «Российской газете». По её словам, постоянное нахождение дома приводит к увеличению времени, которое дети проводят в интернете. Результатом является повышение рисков совершения преступлений против них в Сети.

Леоненко добавила, что в данный момент СК проводит проверки по фактам срыва дистанционных уроков.

Если будут основания, против таких «шутников» могут быть возбуждены уголовные дела, — заявила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые методики, которыми пользуются педагоги во время дистанционных занятий, могут использоваться и после режима самоизоляции. Об этом сообщил директор школы № 1788 Александр Ездов.