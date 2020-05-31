В СК предупредили о росте рисков преступлений против детей в Интернете

Заместитель председателя Следственного Комитета РФ Елена Леоненко заявила, что в период действия режима самоизоляции риски совершения преступлений против детей в интернете возросли.
Об этом она
Леоненко добавила, что в данный момент СК проводит проверки по фактам срыва дистанционных уроков.
Если будут основания, против таких «шутников» могут быть возбуждены уголовные дела, — заявила она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые методики, которыми пользуются педагоги во время дистанционных занятий, могут использоваться и после режима самоизоляции. Об этом сообщил директор школы № 1788 Александр Ездов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен